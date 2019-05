Plus de 510 personnes ont été tuées et 2.467 autres blessées lors de l’offensive contre la capitale libyenne menée, depuis avril dernier, par l’Armée nationale libyenne basée dans l’est de la Libye et dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé lundi l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Dans son dernier bilan, l’OMS en Libye avait faisait état de 392 morts et de 1 936 blessés depuis le début des affrontements près de Tripoli, à la suite de cette offensive contre Tripoli.

Les combats ont contraint aussi plus de 60 000 personnes à fuir leurs domiciles, selon le Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU.

La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) s’est récemment félicitée de l’appel lancé par l’Union européenne à un cessez-le-feu à Tripoli, estimant que l’attaque contre la capitale libyenne et la violence qui s’ensuit menacent la paix et la sécurité internationales et, le plus important, la stabilité de la Libye ».

La MANUL a exhorté toutes les parties libyennes à « coopérer rapidement avec les Nations Unies pour un cessez-le-feu immédiat » et a mis en garde contre les attaques aveugles contre les civils et les infrastructures civiles, rappelant à toutes les parties libyennes leurs obligations dans la cadre du droit international humanitaire et des droits de l’Homme.

L’Armée nationale libyenne (ANL) basée dans l’est de la Libye, dirigée par le maréchal Haftar, mène une offensive depuis début avril pour conquérir la capitale libyenne, où siège le gouvernement d’union nationale (GNA).

Les Nations unies, l’Union européenne et de nombreux autres pays ont condamné l’action militaire des forces de Hafar et l’ont considérée comme une atteinte à tous les efforts déployés pour parvenir à une solution politique en Libye qui mettrait fin à la crise dont s’engouffre le pays depuis 2011.