Les 28èmee et 29èmee journées du championnat d’Espagne de football, prévues du 13 au 22 mars, seront disputées à huis clos, en raison des craintes liées à la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé, ce mardi, La Liga, l’organe gestionnaire du football professionnel.

“Comme nous en a informé le Conseil supérieur des sports (CSD), les matches de La Liga Santander (1ère division) et La Liga Smartbank (2e division) seront joués à huis clos, à partir d’aujourd’hui et durant au moins les deux prochaines semaines”, a précisé l’organisateur de ces championnats dans un communiqué.

Cette décision a été communiquée à La Liga, qui l’a ensuite transmise aux clubs.

Les 32è et 33èmes journées de deuxième division espagnoles seront elles aussi disputées sans public, a précisé le communiqué. “La Liga restera en contact permanent avec le ministère de la Santé et le CSD pour répondre à ses recommandations et/ou à ses décisions, en mettant au premier plan la santé des supporters, des joueurs, des employés des clubs, des journalistes, etc., face à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de coronavirus”, a poursuivi la même source.

La Liga a, en outre, affirmé qu’elle travaillait, depuis plusieurs semaines, pour trouver des alternatives, en coordination avec l’Union des associations européennes de football (UEFA) pour mettre en place un plan afin de disputer les rencontres à des dates établies, dans le cas où les autorités sanitaires décréteraient la suspension d’un match.

Le Real Madrid sera l’équipe la plus affectée par cette mesure, car il devait jouer ses deux prochains matches de championnat sans public, dans son stade de Santiago-Bernabeu, contre Eibar (vendredi) et contre le Valence CF (le 21 mars).

Le derby andalou entre le Séville FC et le Betis Séville, prévu dimanche, sera lui aussi joué à huis clos