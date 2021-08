L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), depuis le lancement de sa troisième phase par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en septembre 2018, a placé le capital humain au cœur de ses préoccupations en mettant en place une vision stratégique qui s’articule autour de quatre programmes volontaristes dont deux nouveaux qui s’attaquent aux principaux freins au développement humain tout au long du cycle de la vie et qui font de la justice sociale une priorité.

Dans un communiqué, la Coordination nationale de l’INDH explique que cet engagement a été marqué, durant l’année 2020, par une importance accrue donnée au soutien de la jeunesse, à travers un programme visant « l’amélioration du revenu et l’intégration économique des jeunes ». Ce programme ambitionne de mettre en œuvre une nouvelle approche de création de valeur ajoutée grâce à une action concertée qui cible le projet, le porteur et l’environnement, précise la même source.

Ainsi, l’INDH agit comme un facilitateur en favorisant la mise en synergie des acteurs locaux et en disséminant les bonnes pratiques visant à générer du revenu et à créer des emplois pour les jeunes, souligne la Coordination, notant que dans ce cadre, en 2020, dans l’axe « Appui à l’Entreprenariat», l’INDH a soutenu la pré-création, à travers un appui technique, 4.307 projets, et a appuyé 723 projets en phase de post-création, au profit de 969 bénéficiaires, permettant ainsi la création de 3.244 emplois. L’appui financier apporté par l’INDH est estimé à 71 MDH pour un investissement global de 135 MDH, fait savoir la Coordination, ajoutant qu’à ce bilan d’appui à l’entreprenariat, vient s’ajouter le financement de 260 projets générateurs de revenu au profit de 3.064 bénéficiaires, et ce dans le cadre de l’axe «Amélioration du revenu», ainsi que la réalisation de 13 études de chaine de valeur.

L’investissement global est évalué 64,4 MDH, dont 28 MDH de part INDH.