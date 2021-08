Plus de 1.000 entreprises chinoises et étrangères se sont inscrites comme exposants aux événements hors ligne et virtuels de la 5e Exposition Chine-Etats arabes, prévue du 19 au 22 août dans la région autonome Hui du Ningxia (nord-ouest), annoncent les organiseurs. Au total, 239 entreprises présenteraient leurs derniers produits et innovations dans les expositions hors ligne, sur une zone d’environ 12.000 mètres carrés, alors que les événements qui se tiendront en présentiel auront pour thème les soins de la santé, l’énergie propre, les nouveaux matériaux, l’économie numérique et le commerce électronique transfrontalier, ont-ils précisé lors d’un point de presse.

Les entreprises participantes organiseront également un grand nombre d’expositions en ligne basées sur les technologies telles que la 5G, l’intelligence artificielle, les mégadonnées et l’informatique en nuage. Le Maroc et les Emirats arabes unis, en tant qu’invités d’honneur de l’exposition, organiseront des événements hors ligne et en ligne, afin de présenter leur culture et leur technologie, a indiqué Zhang Liwei, chef du bureau régional d’exposition du Ningxia.