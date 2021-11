L’inventeur et président de l’association OFEED-Maroc, Majid El Bouazzaoui vient d’être réélu au comité exécutif de la Fédération internationale des Associations d’inventeurs (IFIA) lors de l’assemblée générale ayant eu lieu à Nuremberg, Allemagne, en marge de l’exposition internationale des inventions et des nouveaux produits IENA.

Lors de cette Assemblée Générale qui a eu lieu le 5 novembre, 25 membres ont été élus parmi 42 candidats, indiqué l’association dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP. Pour la 3ème fois depuis 2016, El Bouazzaoui a été réélu en tant que membre du comité exécutif de cette fédération aux côtés des représentants de 24 autres pays, dont les États-Unis, la Chine, la Russie et la Corée du Sud, ajoute la même source.

La revue des critères de candidatures à la présidence de l’IFIA pour la période 2022-2026, permettra à l’OFEED Maroc à travers son président Majid El Bouazzaoui de se porter candidat à la présidence de cette importante organisation internationale, a précisé le communiqué, ajoutant que cette décision sera évaluée et communiquée dès que la candidature sera ouverte en février 2022. Organisateur de plusieurs éditions réussies de la semaine de l’innovation en Afrique IWA sous l’égide de l’IFIA, cette nouvelle élection constituera pour El Bouazzaoui un avantage pour candidater à la présidence de l’IFIA, précise-t-on.

A la tête du département « Notation et Évaluation » au sein de IFIA depuis 2018, El Bouazzaoui gère également depuis sa création en 2020 la région « Afrique 1 » du département de commercialisation ICCD et le département « Afrique » ou « African Inventors Networks » pendant 6 mois en 2017. Fondée à Genève en 1968, l’organisation internationale à but non lucratif IFIA regroupe actuellement 170 membres des cinq continents.