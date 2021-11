La Chine et les Etats-Unis ont conclu une « déclaration conjointe sur le renforcement de l’action climatique », a annoncé, mercredi à la COP26 de Glasgow, l’émissaire chinois pour le climat Xie Zhenhua. « En tant que deux principales puissances mondiales, la Chine et les États-Unis doivent assumer la responsabilité de travailler ensemble et avec les autres parties pour combattre le changement climatique », a indiqué Xie dans un bref point de presse.

Cet accord « montre que la coopération est la seule voie pour la Chine et les États-Unis », a-t-il souligné, précisant que les deux parties sont conscientes de l’écart existant entre les efforts actuels et les objectifs de l’accord de Paris. Dans ce sens, « nous renforcerons conjointement l’action climatique », a-t-il affirmé.

Juste après l’annonce de Xie, l’émissaire américain pour le climat John Kerry a qualifié la déclaration de « pas vers l’avant sur lequel nous pouvons nous appuyer pour combler l’écart en matière d’émissions ».

« Les États-Unis et la Chine ont leurs différences, mais sur le climat, la coopération est la seule voie », a-t-il dit en conférence de presse.

Sur Twitter, le secrétaire général des Nations-Unies Antonio Guterres a salué cet accord, soulignant que s’attaquer à la « crise climatique requiert une collaboration et une solidarité internationales ».

La Chine et les États-Unis sont respectivement les premier et deuxième émetteurs de gaz à effet de serre au monde.