Entretien avec Lahoussine Hassani Idrissi, Directeur Général Adjoint en charge de la Délégation Littoral-Nord – Société Générale Maroc

Comment jugez-vous le potentiel et le développement de la région TTA ?

La physionomie de l’économie de la région ATT (Tanger-Tetouan-Alhoceima ) a radicalement changé en une vingtaine d’années. Elle s’est hissée au rang de 2e pôle économique du Royaume et contribue à hauteur de 11 % de la création de la richesse nationale. Les atouts de la région sont en effet nombreux, elle bénéficie d’un accès aux principales routes commerciales du monde, d’un réseau de transport routier de qualité, de compétences très qualifiées, et d’une législation adaptée. Autant de facteurs qui ont puissamment contribué à l’attractivité de ces territoires avec des marques d’envergure mondiale installées localement.

Grâce au boom des investissements étrangers et nationaux, la région exporte des produits de plus en plus sophistiqués et c’est désormais un hub de production pour l’automobile. Quant au bassin d’emploi de la région, il mobilise plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, les NTIC, l’agro-industrie, le textile et la logistique… Et cet incroyable développement va s’accélérer sous l’effet du redéploiement des chaînes de valeur que les principaux partenaires du Royaume veulent rapatrier d’Asie. La Société Générale accompagne cette dynamique inédite et soutient la transformation de ces territoires.

Quel est l’apport de Société Générale dans le développement de la Région ?

Nous sommes ancrés dans ces territoires depuis près d’un siècle et une présence aussi ancienne ne peut que se traduire par une connaissance fine des enjeux locaux. Nous sommes d’ailleurs fiers d’être l’un des acteurs majeurs de la bancarisation et de l’investissement de la région.

Jour après jour, les équipes de la Société Générale œuvrent au développement économique et social de la région ATT. Un effort collectif porté par des solutions innovantes qui répondent aux évolutions locales tout en maintenant une qualité et une proximité de service. Nous nous concentrons en effet sur l’essentiel: notre relation avec le client. Nous lui assurons une présence dans les différents centres d’intérêt économique et social de la région en mettant à sa disposition un réseau dense d’agences et de structures spécialisées.

Quelles sont les actions mises en place par le Groupe pour assurer la croissance de l’entrepreneuriat au niveau de la région ?

Le groupe Société Générale Maroc est au service du développement des territoires nord. Nous proposons des solutions sur mesure, de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des entreprises locales (GE, PME et TPE) et des professionnels. Un accompagnement qui s’appuie sur l’expérience des équipes de la banque et l’expertise des différentes lignes métiers et de ses filiales spécialisées.

En outre, la Société Générale Maroc s’est toujours mobilisée aux côtés des entreprises y compris en ces temps difficiles marqués par une crise sanitaire sans précédent. Pendant la première phase de la pandémie, le groupe a ainsi fourni des liquidités aux particuliers et aux entreprises qui en manquaient, contribuant ainsi à atténuer les conséquences économiques des restrictions. En ligne avec les mesures annoncées par le gouvernement et le comité de veille économique, elle a soulagé la trésorerie de ses entreprises clientes en mettant à leur disposition les produits « Damane Oxygène» et «Damane Relance».

Le marché des particuliers n’en est pas en reste, face à l’urgence, Société Générale Maroc a rapidement réagi en adoptant des mesures adaptées pour atténuer la pression sur les ménages. Notre banque a procédé à des reports d’échéances de crédits allant jusqu’à 6 mois. Elle a également fourni des solutions adaptées à chaque cas pour atténuer les effets de la tempête sanitaire.

Une grande partie du tissu entrepreneurial de la région est constitué de professionnels et de TPE, vous leur proposez des solutions adaptées ?

Erigés en axe stratégique de notre banque, les clients TPE et professionnels font l’objet d’un intérêt particulier. Nous accompagnons leurs projets d’investissement avec des produits adaptés dont certains sont issus d’un partenariat avec la CCG, je pense notamment au «Crédit Intelaka» qui a démarré sur les chapeaux de roue. Notre ambition est d’offrir à cette clientèle la meilleure expérience clients avec des conseils et des financements adaptés à leur vie privée et professionnelle et cela tout au long de leur cycle de vie. Pour ce faire, nous nous appuyons sur l’expertise de nos lignes métiers et nos filiales : Sogelease, La Marocaine Vie, ALD Automotive, Dar Al Amane, Sogécapital Gestion, etc. Nous pouvons l’affirmer, la force du groupe Société Générale Maroc réside dans la robustesse et la diversité de son offre à destination des entreprises (GE, PME et TPE) et des professionnels.

Qu’en est-il des dispositifs mis en place par la banque, dans la région pour accompagner ses clients dans la relance de leur activité ?

A la croisée des évolutions rapides des marchés, des secteurs et des nouvelles technologies, le développement des activités de la Société Générale repose sur la capacité du Groupe à adapter son organisation et ses métiers avec pour préoccupation exclusive, la satisfaction de sa clientèle.

La banque a ainsi finalisé un vaste chantier de transformation qui offre un surcroît de proximité et des solutions innovantes au service d’un traitement fluide, proactif et rapide des opérations et des besoins de nos clients. Société Générale Maroc a construit au fil des années un véritable dispositif d’agences couvrant la totalité de la région. Ce réseau est d’ailleurs adossé à une Délégation Régionale jouissant d’autonomie et de délégations permettant plus d’agilité dans la prise de décision.

D’ailleurs, afin de répondre à une spécialisation croissante des besoins des entreprises locales, le Groupe Société Générale a créé en janvier 2021 un dispositif dédié aux PME, son nouveau centre d’affaires à Tanger. Il a pour mission de répondre aux attentes de ces entreprises en matière de financement et de gestion de trésorerie, de les accompagner à l’international et de leur offrir le meilleur rapport qualité-prix en matière de services bancaires comme le leasing, le cash management, la bancassurance et les financements spécialisés.

Pour nos clients de TPE, professionnels et particuliers, nous disposons d’un réseau d’agences couvrant toute la région. Outre ce dispositif dense et fluide orienté vers la satisfaction de nos clients, ces derniers peuvent également s’appuyer sur les canaux digitaux développés par la banque, pour un accès facile à ses services et un traitement à distance de leurs opérations basiques. Un service de plus en plus apprécié puisqu’il a facilité la vie de nos clients en supprimant la contrainte du déplacement in situ.

Comment la banque œuvre pour concrétiser les objectifs régionaux du NMD (Nouveau Modèle de Développement) au niveau de la région ?

En tant qu’acteur économique et social responsable et soucieux du développement de la région, la banque inscrit ses actions dans le cadre de la déclinaison locale du NMD. Elle participe au financement des projets structurants dans les secteurs stratégiques tel que l’enseignement, la santé, l’encouragement des jeunes promoteurs porteurs de projets viables. La banque continue également à accompagner la croissance de ses clients opérant dans des secteurs vitaux pour l’économie locale et fleurissants dans la région du nord tels que l’agroalimentaire, la logistique, l’industrie automobile avec tout son écosystème, le tourisme, le secteur tertiaire, etc.

Propos recueillis pour Horizon Press par Mehdi Chafai