Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca s’est chiffré à plus de 197,32 millions de dirhams (MDH) au titre de la séance de ce vendredi 07 janvier 2022. Dans le détail, le volume du marché central (actions) s’est établi à près de 197,29 MDH, alors que celui des transferts a porté sur 36.752,4 DH.

A noter que, avec un volume de 24,71 MDH, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la journée, devant Cosumar (21,46 MDH), TGCC S.A (21,12 MDH) et BCP (13,73 MDH). La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 697,64 milliards de dirhams (MMDH), dominée par Itissalat Al-Maghrib (122,37 MMDH), Attijariwafa Bank (105,42 MMDH) et BCP (57,74 MMDH).