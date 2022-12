Le chef de l’Etat sénégalais a décidé du paiement de primes de qualification en quarts de finale en faveur des Lions de la Teranga en dépit de leur élimination en 8e de finale de la Coupe du monde, rapporte le quotidien sportif Wiw sports.

‘’(…) je vous redis notre fierté et vous renouvelle ma confiance et mon soutien. Je resterai toujours votre premier supporter pour que rien ne vous manque lors de la préparation de vos prochaines échéances’’, a déclaré le président de la République qui recevait les Lions, jeudi soir, à Dakar.

‘’Dans cette perspective je maintiens les primes de qualification pour les quarts de finale’’, a-t-il annoncé.

Macky Sall a encouragé les Lions à ‘’rester concentrer sur les échéances à venir à commencer par la conservation de (leur) couronne africaine (…)’’.

Le journal rapporte qu’une partie des joueurs, le staff sont arrivés, mardi soir, à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar vers les coups de 21 heures. Ils ont été ‘’accueillis et acclamés par les supporters sénégalais tout au long du chemin qui les a mené vers le Palais de la République où le Président Macky Sall les attendait’’, selon la publication.

‘’Bienvenu et bon retour au pays après votre campagne épique au Qatar où vous venez de représenter notre pays parmi les 32 meilleures Nations de football du monde. Cette campagne vous l’avez menée sans notre camarade Sadio Mané notre +Nianthio+ national à qui je renouvelle nos meilleurs vœux de prompt rétablissement’’, a dit Macky Sall dans son discours.

‘’On a joué sans Sadio en huitièmes de finale tout comme sans Idrissa Gana et Cheikhou Kouyaté. Vous avez passé le cap des phases de poules et ce n’est pas le cas de l’Allemagne qui est une grande nation de Football. L’Italie n’est même pas qualifiée, la Turquie non plus (…) Donc vous n’avez pas démérité et vous avez donné le meilleur de vous-mêmes’’, a-t-il ajouté.