Le Conseil d’Administration de la Caisse pour le Financement Routier (CFR) a tenu, récemment, sa 2-ème session au titre de l’exercice 2022, sous la présidence du ministre de l’Equipement et de l’Eau.

Lors de cette réunion tenue le 2 décembre, et qui se veut une étape importante dans la consécration des bonnes pratiques de gouvernance et de gestion, le Conseil s’est enquis du bilan des réalisations et de l’exécution budgétaire 2021, et a approuvé les comptes de la CFR au titre dudit exercice, indique le ministère de l’Equipement et de l’Eau dans un communiqué.

Le Conseil a pris également connaissance des réalisations des dix premiers mois de l’année 2022 qui a connu la poursuite de l’exécution des programmes qui lui sont confiés, des résultats des audits et de l’état d’avancement des projets engagés par la CFR pour améliorer sa gouvernance et sa gestion.

Aussi, il a été informé des mesures prises par la Caisse pour l’atténuation de l’impact de la flambée des prix des matières premières sur l’exécution des programmes susvisés, souligne le communiqué.

Dans l’objectif de continuer les efforts de maintenance, d’adaptation et de développement du réseau routier, le Conseil a pris acte du plan d’action triennal 2023-2025, a arrêté le plan d’action de l’année 2023 et a validé le budget de la Caisse au titre de l’exercice 2023.