Le domaine d’activité de Tamwilcom de crédit par signature en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) a enregistré globalement un volume d’engagement de plus de 19 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, avec une bonne progression par rapport à l’année précédente s’élevant à 34%.

Les principales banques bénéficiaires des produits génériques de la Société nationale de la garantie et du financement de l’entreprise (SNGFE) au titre de l’exercice 2021 sont principalement Attijariwafa Bank (29%), suivie de Bank Of Africa (23%) et du Groupe Banque Populaire (20%), indique Tamwilcom dans son rapport d’activité annuel au titre de l’exercice 2021.

L’offre courante de l’activité de crédit par signature en faveur des TPME est composée des produits « Damane Istitmar », « Damane Atassyir » et « Damane Express », destinés à faciliter l’accès de cette catégorie d’entreprises au financement de leurs différents besoins liés aussi bien à l’investissement qu’à l’exploitation, ajoute la même source.

Concernant Damane Istitmar destiné essentiellement à la garantie des crédits d’investissement en faveur des PME, les engagements au titre de ce produit ont atteint un montant de 2,6 MMDH. Ce qui a permis de mobiliser des crédits d’une enveloppe de 5,1 MMDH et de générer des investissements de 7,5 MMDH. Pour Damane Attassyir, destiné à la garantie du financement des besoins de fonctionnement des PME, ce produit a couvert un volume de crédits de plus de 25,7 MMDH pour des engagements de 13,1 MMDH.

S’agissant de Damane Express destiné essentiellement à la garantie des crédits en faveur des TPE, l’activité de ce produit a totalisé un volume d’engagements de 3,3 MMDH couvrant des crédits de 4,7 MMDH.