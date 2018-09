Infomédiaire Maroc – Le cabinet canadien Flagship Solutions annonce la signature d’une entente de coopération avec le cabinet marocain de conseil en affaires publiques, Public Affairs & Services (PASS).

Flagship Solutions est une entreprise de relations gouvernementales et de relations publiques basée à Ottawa au Canada. PASS, basée au Maroc depuis 2002, est spécialisé dans les métiers des affaires publiques et de l’intelligence économique. Ses activités s’étendent sur l’ensemble du Maghreb.

Le Canada et les trois pays d’Afrique du nord (Maroc, Algérie, Tunisie) ont des échanges commerciaux évalués à plus de 3,4 milliards de dollars (2016). De plus, de nombreux accords bilatéraux et multilatéraux sont envisagés (libre-échange Canada – Maroc, collaboration en matière d’investissements Canada – Tunisie…).

Le but de la collaboration est d’appuyer les efforts des clients des compagnies ainsi que d’étendre l’offre de service à de nouveaux clients ayant des activités dans les pays couverts par l’entente.

Décrypter l’environnement institutionnel et réglementaire dans un pays requiert une connaissance des dossiers locaux que les deux entreprises peuvent apporter. Le but commun est de guider les clients lors de leurs démarches auprès de l’ensemble des parties prenantes institutionnelles, et plus particulièrement des gouvernements. De plus, les deux entreprises partagent une vision commune en matière de qualité de service, mais aussi en matière de respect des règles déontologiques du métier.

‘‘L’Afrique du nord est un marché d’avenir pour les compagnies et organisations canadiennes et nous sommes heureux de savoir, qu’avec PASS, ils seront entre de bonne mains’’, annonce Serge Buy, associé principal de Flagship Solutions.

‘‘En plus de dizaines de milliers de marocains, algériens et tunisiens établis au Canada, nous avons noté un fort intérêt de nombreuses multinationales nord-africaines pour étendre leurs activités au Canada. Flagship Solutions est bien positionnée pour les guider’’, ajoute Hatim Benjelloun, directeur associé de PASS.

Rédaction Infomédiaire