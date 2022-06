En vue d’interagir avec les opérateurs économiques installés dans les provinces du Sud du Royaume, l’Office des Changes a animé, du 20 au 24 Juin 2022, une série de rencontres d’information à Laâyoune, initiée en collaboration avec le Centre Régional d’Investissement de la région Laâyoune Sakia-Hamra et le secteur bancaire.

C’est dans un esprit d’échange et de partage que les représentants de l’Office des Changes ont présenté et explicité les différentes mesures introduites par l’Instruction Générale des Opérations de Change 2022, notamment celles ayant trait à l’amélioration du climat des affaires, à l’accompagnement des opérateurs économiques, à la promotion des exportations marocaines et à la contribution à l’essor des Start-ups nationales.

Cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture de l’Office des Changes sur son environnement économique et institutionnel conformément à son rôle en tant qu’accompagnateur de l’opérateur économique, a constitué un véritable espace d’écoute, de partage et d’échange et une occasion privilégiée pour recenser les besoins et les attentes des opérateurs économiques.