Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) a renouvelé, ce mardi à Abu Dhabi, en marge du Forum Urbain mondial, son soutien à la politique du Maroc dans le domaine du logement.



Ainsi, la directrice exécutive d’ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, a souligné, lors d’un entretien avec la ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb, la nécessité de renforcer et de promouvoir les programmes de travail et la coopération avec le Maroc dans le domaine du logement, soulignant le leadership du Royaume dans ce domaine.



Pour sa part, Bouchareb a relevé l’importance de la coopération avec “ONU-Habitat”, en tant que mécanisme de changement dans le domaine du logement, notamment en ce qui concerne la lutte contre la précarité en milieu rural.



Lors de cette entrevue, la ministre a mis l’accent sur la célébration de la Journée Internationale du Logement le 5 octobre, en plus de la Journée Internationale de la Ville le 31 octobre.



Organisé par ONU-Habitat en coopération avec le département émirati des municipalités et des transports, ce Forum qui se tient, une fois tous les deux ans, constitue un espace inclusif de dialogue et de réseautage pour partager des solutions innovantes et mobiliser les acteurs pour la réalisation des engagements internationaux sur le développement urbain durable.



Créé en 2001 par l’ONU-Habitat, le Forum urbain mondial est la plus importante conférence des Nations Unies pour le développement urbain durable. L’édition d’Abou Dhabi connait la participation de 18 mille participants, 400 conférenciers et 133 exposants, outre l’organisation de 470 activités parallèles