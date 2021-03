Le bureau national de l’ONU Habitat au Maroc a été ouvert lundi au siège du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Ce bureau, dont la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb et de la directrice exécutive du Programme des Nations unies pour les établissements humains, Maimunah Mohd Sharif, a pour objectif de renforcer le partenariat stratégique entre les deux parties, puisqu’il permettra au Royaume de bénéficier de l’appui du programme onusien dans la mise en application des politiques dans le domaine de l’aménagement et de l’habitat.

Dans ce sens, et faisant suite à l’accord siège” signé le 11 mai 2016 entre l’ONU Habitat et le gouvernement du Maroc, l’ouverture de ce bureau se veut un moyen pour s’ouvrir davantage sur les pays partenaires de l’ONU-Habitat, notamment les pays africains, en partageant son expérience et son expertise en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’habitat et de politique de la ville et en s’inspirant des expériences des autres pays du continent en la matière.

S’exprimant à cette occasion, Mme Bouchareb a relevé que l’inauguration du bureau ONU-Habitat au Maroc s’inscrit dans le cadre du renouvellement et du renforcement de la coopération entre le Royaume et le programme des Nations unies pour les établissements humains, et dans le cadre de l’adhésion du Maroc aux différents agendas et conventions internationales en matière de développement et d’aménagement urbain durable.

La ministre s’est dit convaincue que ce bureau sera une grande occasion pour accélérer le nouvel agenda urbain, soulignant la volonté du ministère à permettre à ce bureau d’être considéré comme une “plateforme régionale” permettant de renforcer le partenariat Sud-sud et d’accélérer la mise en œuvre de l’agenda africain tel que prôné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La ministre a également exprimé ses remerciements pour le soutien de l’ONU-Habitat à la mise en œuvre des priorités nationales en matière d’habitat, de logement, d’aménagement du territoire et de développement urbain durable et pour le renforcement de sa représentation au Maroc.

De son côté, Mme Maimunah Mohd Sharif a indiqué que l’ouverture d’un bureau de l’ONU Habitat à Rabat s’inscrit dans le cadre de la coopération du programme onusien avec ses partenaires gouvernementaux pour travailler conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), notamment le 11e objectif qui consiste à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

Elle a noté que le programme ONU-Habitat est lié au Maroc par une coopération qui date de 1995, avec une contribution productive aux programmes nationaux et locaux dans le domaine du développement urbain durable, du traitement des défis de développement dans les villes, du renforcement du logement résilient et de l’amélioration de l’accès aux services essentiels.

La responsable onusienne a relevé, dans ce sens, que le programme a octroyé en 2010 une attestation au programme national “Villes sans Bidonvilles” en reconnaissance de son oeuvre exceptionnelle dans la résorption des bidonvilles initialement ciblés, et l’amélioration des conditions d’habitat des ménages à faibles revenus, ce qui a permis d’atteindre une des plus hautes performances mondiales, environ 60%, dans la résorption des bidonvilles.

Cette cérémonie a en outre vu la signature du programme pays ONU-Habitat 2020-2023, cadre stratégique qui oriente la coopération entre le programme onusien et le gouvernement marocain.

Plusieurs responsables et représentants du système des Nations Unies au Maroc ont pris part à cette cérémonie, notamment la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nouzha El Ouafi, la coordinatrice résidente des Nations Unies au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra, le président de l’Association des régions du Maroc, Mohand Laenser et le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi.