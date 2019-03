Le prestataire logistique Log’s annonce une prise majoritaire dans le capital de Timar Tanger Med (TTM), filiale du groupe Timar. TTM a été créée en 2011 afin de bénéficier du développement de l’activité portuaire de Tanger, porte d’entrée stratégique en Afrique pour les flux de tous les continents. La société réalise des prestations logistiques (réception de flux et réexpédition nationale et internationale) pour des groupes internationaux ainsi que pour des fournisseurs livrant l’usine de Renault Tanger.

En associant leurs savoir-faire, les deux groupes bénéficient à la fois de l’expertise en logistique de distribution mais aussi industrielle de Log’s et de la connaissance du Maroc et de l’Afrique doublée d’une expertise de transitaire international pour TTM.

Cette opération amène ainsi Log’s à acquérir trois entrepôts sur les zones portuaires de Tanger Med et dans la Free Trade Zone de Tanger, l’ensemble employant une cinquantaine de personnes. Un investissement qui permet au spécialiste logistique d’effectuer une synergie commerciale et métier tout en bénéficiant du dynamisme du continent africain via son installation. Un dynamisme qui devrait perdurer avec un doublement de la capacité portuaire opérationnel en 2019, l’arrivée récente du TGV et l’ouverture de l’usine du Groupe PSA à Kénitra cette année.

IM