Le groupe EDITO Ventures, détenteur de la Société Arabo-Africaine de Distribution, d’Édition et de Presse (Sapress) et la Société Chérifienne de Distribution et de Presse (Sochepress), acteurs principaux du secteur de la distribution de la Presse écrite au Maroc, ont finalisé, mardi à Casablanca, un rapprochement capitalistique et opérationnel.

Les deux groupes annoncent, dans un communiqué conjoint, qu’à travers ce rapprochement EDITO Ventures ‘’pourra maintenir la disponibilité de la Presse auprès des lecteurs sur tout le Royaume dans un contexte marqué par un renchérissement important des coûts de la distribution’’.

Ce rapprochement permettra également aux éditeurs de bénéficier de ‘’la synergie des deux réseaux de distribution en termes de couverture géographique et de distribution numérique’’, ajoute-t-on.

Selon la même source, le maintien de la présence de la Presse écrite ‘’dans toute sa pluralité et partout dans le Royaume, dans des conditions économiques équilibrées, nécessitera par ailleurs l’implémentation des dispositions prévues par l’article 7 de la Loi 88-13 relative à la Presse et à l’Édition’’.

Au-delà de l’activité de distribution de la Presse, le groupe EDITO Ventures soutiendra le développement de ses activités dans les métiers stratégiques.

Il s’agit, en effet, des services de la logistique pour le marché marocain à travers un réseau logistique très performant implanté dans 23 villes du Royaume depuis un hub central dernière génération, précise-t-on.

Il s’agit également du trading avec la distribution de produits sur un réseau de plus de 5000 points de vente et clients entreprises ainsi que de la culture et de l’éducation à travers l’édition et la distribution des livres et des manuels scolaires.

Sapress, fut institué en 1977 proposant à ses clients la distribution de la Presse, l’importation du papier journal, le négoce et la distribution de produits dans un réseau de 5 000 points de vente.

Le groupe fournit également des prestations logistiques et de services à travers un réseau logistique implanté dans 23 villes du royaume ainsi que des prestations d’affichage sur son réseau de kiosques.

Sochepress, quant à elle, fut créée en 1924. C’est une filiale du leader français de la distribution de la Presse (Presstalis), présente sur les activités de distribution de la Presse nationale et internationale, de l’édition et distribution de livres et de manuels scolaires et de distribution de produits hors-presse.

EDITO Ventures est un fonds d’investissement souscrit par des acteurs institutionnels marocains ayant vocation à investir dans le secteur de la distribution, de la culture et de l’éducation.