Infomediaire Maroc – Le Conseil d’administration de l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) a approuvé, mercredi à Rabat, le plan d’action et le budget pour l’année 2019 ainsi que le bilan et les comptes de l’année 2018.

Lors d’une réunion présidée par le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, le Conseil d’administration a passé en revue les actions entreprises par l’AMDL durant l’année 2018 pour développer le secteur logistique marocain, indique un communiqué de l’AMDL.

L’année 2018 a été particulièrement marquée par une ouverture effective de l’Agence sur le tissu des PMEs à travers plusieurs actions d’accompagnement au profit de nombreuses entreprises dans les domaines du diagnostic de la fonction logistique, de l’externalisation des activités logistiques, des systèmes d’informations logistiques et de la formation dans les métiers de la logistique, souligne le communiqué, ajoutant que cette ouverture s’est matérialisée par un appui technique et financier effectif dans le cadre du programme marocain PME LOGIS.

En outre, l’année 2018 a connu un important rapprochement avec plusieurs régions afin d’intégrer les projets de zones logistiques dans le cadre des plans de développement régionaux. Dans ce contexte, l’Agence a mené de nombreuses concertations avec des acteurs locaux qui ont atteint des stades avancés d’identification de projets logistiques prioritaires susceptibles de contribuer au développement économique local particulièrement pour les régions de Souss-Massa et de Fès-Meknès, rappelle la même source.

Et afin d’inciter les acteurs à développer des systèmes logistiques modernes et efficients et de récompenser l’excellence et la durabilité de la logistique au Maroc, l’Agence a organisé la 3ème édition des Trophées Marocains de la Logistique qui a révélé une grande implication des acteurs logistiques dans la modernisation de leur système de fonctionnement visant à répondre aux besoins de l’économie nationale.

Par ailleurs, dans le cadre des initiatives de promotion et de communication autour des potentialités logistiques du Maroc, l’année 2018 a été marquée par l’organisation de la 24ème édition du Congrès international de la Logistique pour la première fois en dehors du continent européen, consacrant davantage le statut du Royaume en tant que pays locomoteur de la logistique au niveau régional.

En 2019, l’Agence poursuivra ses travaux afin de mobiliser les efforts de ses différents partenaires pour faire progresser la mise en œuvre des chantiers relatifs à la mise à niveau logistique des PME marocaines, l’amélioration des chaînes logistiques des principaux flux et le développement des compétences dans les métiers de la logistique.

L’AMDL s’attèlera également au renforcement de ses partenariats avec les différentes régions afin de structurer le secteur logistique au niveau territorial, en particulier à travers la mobilisation du foncier nécessaire et la définition du cadre institutionnel et des mécanismes de financement pour le développement de zones logistiques modernes disposant d’une grande capacité permettant la consolidation des flux de marchandises et fournissant aux acteurs économiques locaux une offre de service intégrée, conclut le communiqué.

