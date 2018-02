Infomédiaire Maroc – L’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) vient de lancer la 3ème édition des Moroccan Logistics Awards – MLA 2018, un concours destiné aux entreprises et aux professionnels, dont les pratiques et les solutions novatrices contribuent au développement de l’efficacité et de la durabilité dans le secteur logistique au Maroc.

Lancée en partenariat avec la CGEM et les professionnels du secteur, cette compétition récompense, chaque année, les membres de la communauté logistique ayant conduit au Maroc des projets et initiatives constituant un apport concret au développement de la logistique avec un focus particulier sur la promotion des bonnes pratiques logistiques, de l’excellence, de la créativité, de l’innovation et de la durabilité dans le secteur.

Les candidats intéressés doivent ainsi faire parvenir leurs candidatures à l’adresse mail « mla2018@amdl.gov.ma » au plus tard le 5 avril 2018, précise l’AMDL, ajoutant que les gagnants des MLA 2018 seront dévoilés lors d’une cérémonie qui sera organisée à Marrakech le jeudi 10 mai 2018 en marge de la tenue de la 24ème édition du Congrès International de la Logistique Eurolog 2018.

Rédaction Infomédiaire