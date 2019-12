Le ministère de l’Économie et des Finances et de la Réforme de l’Administration a publié, vendredi sur son site web, la neuvième édition du Budget Citoyen au titre de la loi de finances 2020.

Ce document vise à informer les citoyens sur les principales orientations de la loi de Finances 2020 en mettant en exergue, de manière synthétique et simplifiée, les données relatives aux politiques publiques, aux hypothèses et indicateurs macro-économiques.

Il expose également l’ensemble de ses dispositions liées, particulièrement, à l’amélioration de la qualité de vie du citoyen, à la consolidation de la confiance et à l’impulsion d’une nouvelle dynamique à l’investissement et au soutien de l’entreprise en vue d’accroître le rythme de la croissance et la création de l’emploi pour les jeunes.

Ainsi, le ministère continue à déployer les efforts nécessaires au fil des années en matière de diffusion des informations et des données probantes relatives aux politiques publiques permettant d’aboutir à des solutions appropriées aux exigences des citoyens, de les servir et de répondre à leurs attentes, notamment celles relatives au volet social

Il s’est attelé à mettre le citoyen au centre du processus de l’élaboration de la Loi de Finances par la préparation et la publication du Budget Citoyen, depuis l’année 2012, en veillant à l’amélioration et à la simplification de son contenu pour servir comme outil de communication avec le citoyen et lui permettre d’interagir avec les dispositions et les mesures contenues dans les Lois de Finances.

Dans ce sillage, l’année 2019 a été marquée par la publication pour la première fois du Budget Citoyen relatif à la Loi de Règlement pour les années 2016 et 2017 et ce afin de concrétiser le principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes d’une part et d’asseoir les principes de la Loi Organique relative à la Loi de Finances d’autre part.

La loi de finances pour l’année budgétaire 2020 (version française) telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, a été publiée au Bulletin Officiel N° 6838 bis daté du 14 décembre 2019