La révision de la Loi de Finances (LF) devra être le deuxième acte fort de l’Etat qui suivra celui en représentation depuis le 17 mars dernier, a indiqué la présidente de la Fondation marocaine de la bonne gouvernance (Fomagov), Soraya Kettani.

“Le premier acte ayant dicté et agencé la batterie de mesures et d’actions protectrices en soutien aux populations, la LF rectificative matérialisera l’acte II du lien entre Etat et Nation. C’est une nouvelle occasion de produire à nouveau la force de l’Etat, et surtout, de matérialiser ce que scandait depuis toujours le pacte nation-citoyens : la confiance, la justice et l’efficacité administrative et professionnelle”, a souligné Mme Kettani dans une interview accordée à l’agence MAP.