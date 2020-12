L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dirhams (MMDH) et des investissements de 2,7 MMDH, au titre de l’année 2021, a indiqué mercredi son Directeur général Mohamed Rabie Khlie.

Intervenant lors du Conseil d’Administration de l’Office, Khlie a précisé que les budgets d’exploitation et d’investissements 2021, ont été élaborés “en tenant compte des orientations de la circulaire du ministère des Finances en termes de relance économique post Covid-19” et s’appuient sur “les hypothèses de reprise progressive des activités Voyageurs”, grâce notamment à la campagne imminente de vaccination, ainsi que sur la continuité de la croissance pour les activités fret et logistique.