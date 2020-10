L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a démenti, dimanche, les informations et les images qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état du déraillement d’un train entre Fès et Oujda. “Ces images sont montées de toutes pièces et les trains circulent normalement sur cet axe et sur l’ensemble du réseau”, affirme l’ONCF.



L’Office se réserve tous les droits de poursuite contre quiconque qui intente à son image, souligne l’ONCF, qui tient à attirer l’attention de sa clientèle et des internautes sur l’importance de se préserver des fake news diffusées par des personnes “irresponsables et malintentionnées”.