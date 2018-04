Infomédiaire Maroc – L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mars 2018, une hausse de 0,1% par rapport au mois précédent.

Cette variation est le résultat de la hausse de 0,2% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre février et mars 2018 concernent principalement les ‘‘poissons et fruits de mer’’ avec 4,7%, les ‘‘fruits’’ avec 0,9% et les ‘‘viandes’’ avec 0,7%. En revanche, les prix ont diminué de 1,1% pour les ‘‘eaux minérales et boissons rafraichissantes’’ et de 0,7% pour les ‘‘légumes’’ et le ‘‘lait, fromage et œufs’’.

Et pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des ‘‘carburants’’ avec 2,1%.

Rédaction Infomédiaire