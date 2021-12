Le Système Management Qualité du Réseau de Transport d’Electricité de l’ONEE des régions d’Agadir jusqu’aux Provinces du Sud a passé avec succès, du 29 novembre 2021 au 2 décembre 2021, son audit de certification conformément à la norme ISO 9001 nouvelle version 2015.

La mission d’audit, réalisée par un organisme certificateur de renommée, a concerné l’ensemble des processus managériaux, opérationnels et de supports pour les activités de maintenance de réseau, de conduite des postes, de conception et réalisation des ouvrages HTB et de relevé et maintenance des systèmes de comptage. A l’issue de cette mission d’audit, il a été relevé la qualité du travail et les efforts de l’ONEE pour la mise en service des ambitieux projets structurants afin d’accompagner l’essor socio-économique du pays dans lesdites régions et provinces.

Depuis 2005, l’ensemble des directions régionales du transport et de l’opérateur système électrique de l’ONEE est certifié selon le référentiel ISO 9001. Ces certifications constituent des preuves d’engagement de l’ONEE dans l’amélioration continue de ses performances, dont l’Office a fait l’une de ses priorités.

Ces distinctions viennent couronner l’investissement quotidien de l’ensemble des collaborateurs pour accompagner le développement du tissu économique et social dans notre pays.