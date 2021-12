Après la certification du Système Management Qualité du Réseau de Transport d’Electricité de l’ONEE des régions d’Agadir jusqu’aux Provinces du Sud, des Régions du Nord et celles du Centre, celui de la Région de l’Oriental, dont le découpage comprend les régions de Fès-Meknes, Drâa-Tafilalet et les Provinces d’Al Hoceima et Khénifra, vient de passer avec succès son audit de certification conformément à la norme ISO 9001 nouvelle version 2015.

Réalisée par un organisme certificateur de renommée, la mission d’audit a concerné tous les processus managériaux, supports et opérationnels des activités de maintenance du réseau de transport d’énergie, de conduite des postes HTB, de conception, réalisation et réception des ouvrages HTB.