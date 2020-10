L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé, mercredi, la signature avec la Banque de Développement Allemande (kfW) d’un contrat de prêt d’un montant de 30 millions d’euros (M€) relatif au programme d’alimentation en eau potable en milieu rural.

Signé par le directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, et le directeur du bureau de la KfW au Maroc, Markus Faschina, ce contrat porte sur un concours financier qui contribue à l’approvisionnement en eau potable dans les provinces de Tanger et Chefchaouen et des régions avoisinantes dans le nord-ouest du Maroc. Il profite à environ 150 douars avec une population bénéficiaire de près de 112.000 habitants. Ce programme est réalisé dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS).