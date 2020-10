– Le salon Livre Paris 2021, qui devait se tenir en mars, a été reporté à fin mai , en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, ont annoncé ce vendredi les organisateurs.

– Une réunion s’est tenue, au siège du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), avec les partenaires pour la création du musée d’Al Hoceima, et ce dans le cadre de l’activation de la nouvelle dynamique impulsée au processus de réalisation de ce projet.

– Le film “Mika” du réalisateur marocain Ismail Ferroukhi sera en lice pour la compétition officielle de la 4ème édition du Festival du film d’El Gouna (Egypte), prévu du 23 au 31 octobre.

– Les éditions “Langages du Sud” ont annoncé le lancement de “Lina & Adam”, une nouvelle série animée 3D qui propose un contenu ludique et pédagogique destiné aux enfants de 3 à 8 ans.

– L’Institut Amadeus organise les “MEDays Talks”, du 10 au 17 novembre 2020 , sous forme de sessions interactives en ligne (www.medays.org).

– A travers “Cœur blanc”, une exposition qui est le fruit de 50 ans de travail pictural et de recherche, organisée par la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’étranger du 8 octobre au 5 novembre 2020, l’artiste peintre, Abdelkhalek Belfquih, retourne à ses racines pour transmettre un message de paix.

– L’acteur égyptien Mahmoud Yassine est décédé ce mercredi matin à l’âge de 79 ans, après un long combat contre la maladie.

– La Fondation Salé pour la culture et les arts a annoncé le lancement d’un concours pour l’édition de quatre livres, dans la limite du budget alloué, et ce dans le cadre de sa contribution à la promotion de la production intellectuelle, et à l’enrichissement de la bibliothèque marocaine, en particulier la collection de la ville de Salé.

– “Le Jardin Secret”, situé au quartier Mouassine au cœur de la médina de Marrakech, a commencé dès mercredi à accueillir, de nouveau, ces visiteurs , après 7 mois de fermeture en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

– Les artistes Isabel Alonso Vega et Bence Magyarlaki présenteront conjointement du 25 janvier au 28 mars prochains, leurs oeuvres au Jardin Rouge de la Fondation Montresso à Marrakech.