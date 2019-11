Le leader marocain Akwa Group et le géant américain ont décidé de consolider leur partenariat sur le marché marocain des lubrifiants. Et à ce sujet, une conférence sera organisée mercredi prochain, 27 novembre 2019, à Casablanca. Une occasion pour le management des deux groupes pour dévoiler les tenants et aboutissants de ce nouveau partenariat. Pour rappel, en 2006, Akwa Group, fort de son expérience dans les lubrifiants depuis les années 70, a donné naissance à AfriquiaLubrifiants Maroc en réussissant un partenariat stratégique avec Chevron, grand spécialiste dans la recherche sur les technologies des lubrifiants. Le savoir-faire et le support technique de Chevron, second plus grand opérateur pétrolier au monde d’une part, ainsi que l’image de marque Afriquia avec son large réseau de distribution d’autre part, constituaient les piliers de ce partenariat stratégique qui s’est traduit par une offre de produits à la pointe de la technologie, une synergie totale en matière de distribution et une alliance des meilleures compétences. A suivre !