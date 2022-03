L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Organisation internationale du Travail (OIT) ont signé un protocole d’accord portant sur la recherche et les études, dans l’objectif d’aboutir à une meilleure compréhension du marché du travail et, in fine, une meilleure inclusion économique des femmes et des hommes.

Cet accord, qui a été paraphé vendredi dernier par le président de l’UM6P, Hicham El Habti, et la directrice du Bureau de l’OIT pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, Rania Bikhazi, vise à formaliser et renforcer leur coopération en matière de recherche et d’études sur le marché du travail, indique un communiqué des deux parties.

Les deux institutions se sont à cette occasion félicitées des excellentes relations les unissant et ont convenu de les renforcer davantage en matière de développement d’analyses et recherches sur le marché du travail sous différents angles, sur différents secteurs et territoires, et ciblant aussi le domaine de la recherche appliquée aux sciences sociales et expérimentales, qui sont d’intérêt commun pour l’UM6P et l’OIT, poursuit le texte.

Les domaines de collaboration vont également concerner les dispositifs d’observation du marché du travail, les programmes de formation et renforcement de capacités, la digitalisation, l’observation de la qualité de vie au travail et bien d’autres axes de collaboration qui seront définis conjointement par les deux institutions.

Conscients de l’importance de ces domaines de collaboration pour aider à éclairer les politiques publiques sur le marché du travail, les deux institutions se sont accordées à conjuguer leurs efforts pour réussir à concrétiser les activités émanant de ces axes pour une meilleure compréhension du marché du travail et pour une meilleure inclusion économique des femmes et des hommes.