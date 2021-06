L’Union parlementaire arabe (UPA) a exprimé sa condamnation et son rejet de la résolution adoptée par le parlement européen sur le Maroc, laquelle “fait litière des idéaux des relations diplomatiques et des us parlementaires entre les Etats, qui doivent être fondés sur les principes du dialogue, de l’entente, des intérêts communs et du respect mutuel”.

Dans un communiqué, l’Union souligne que ce genre de résolutions, faites d’assertions et d’accusations infondées, sont susceptibles d’exacerber la tension et d’entamer les bases des partenariats et des accords stratégiques entre les Etats arabes et les pays de l’Union européenne.

L’UPA appelle le parlement européen à tenir compte des efforts tangibles et soutenus que le Maroc a déployés en matière de lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine et la traite des êtres humains.

La tendance à ignorer ces efforts “aura un effet contreproductif qui attentera aux relations entre le Maroc et les pays de l’Union européenne, favorisera l’ingérence injustifiée dans les affaires des Etats souverains et promouvra l’inimitié envers les Etats arabes, plutôt que d’aider à résoudre les crises bilatérales par les voies politique et diplomatique”.

L’Union parlementaire arabe fait part de son soutien total au Maroc et de son appui à toutes les mesures que le Royaume prend pour faire face à cette résolution injustifiée et aux accusations infondées qu’elle contient.

L’UPA soutient également “les actions que le Maroc entreprend pour asseoir les bases de la paix, de la stabilité et de la prospérité, ainsi que pour le bien de son peuple et la préservation de sa souveraineté et de son rôle sur les échiquiers arabe et régional”.