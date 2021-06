L’Oriental Fashion Show, première plateforme internationale dédiée à la Couture et à la mode orientale basée à Paris, a porté son choix su la ville de Marrakech pour sa 37è édition qui se tiendra les 18 et 19 juin sous le signe de la valorisation du patrimoine touristique marocain, apprend-on auprès de sa fondatrice, la franco-marocaine Hind Joudar.

En 15 ans, l’Oriental Fashion Show (OFS) a su gagner la reconnaissance de grandes capitales de la mode. Après Paris, Londres, Dubaï, Istanbul, Moscou ou Bakou, c’est au tour de Marrakech d’accueillir les défilés de créateurs internationaux, souligne l’équipe de l’OFS dans un communiqué.

“A l’heure où le monde tourne au ralenti ; à l’heure où les Fashion show se font de plus en plus rares, l’Oriental Fashion Show entend perpétuer son événement et honorer ses fidèles stylistes qui, en dépit de cette période difficile, n’ont cessé de créer et innover”, affirme la même source, ajoutant que “cette 37è édition de l’OFS défendra les couleurs de la mixité culturelle sous les signes de la renaissance et de la magnificence”, et ce conformément à la tradition cosmopolite de l’événement.

L’édition 2021 de l’OFS sera par ailleurs marquée par un hommage posthume à la mémoire de Mohamed Al Sagheer, surnommé le maître coiffeur du Caire, un membre important du staff organisationnel de cet événement mode, emporté par le Covid-19.

Parmi la délégation égyptienne, l’OFS annonce le grand designer Hany El Behairy ainsi que les célèbres actrices Laila Eloui et Elham Shahin, d’autres invités de marque tels que les acteurs turcs Selim Bayraktar, alias Sümbül (Harem Sultan) et Emel Karakoze, ainsi que des célébrités marocaines comme Dounia Boutazoute, Mansour Badri et Camélia Rak.

“En posant ses valises au Mandarin Oriental, Marrakech aborde une nouvelle ère qui inscrit la ville dans la lignée des grandes capitales de la mode. Partenaire officiel de cet événement, l’établissement de luxe s’associe aux valeurs de l’OFS, à savoir la diffusion de la richesse d’un patrimoine culturel pluriel, le rapprochement des peuples, la célébration de la modernité à travers la beauté de la tradition et bien évidemment, la mise en avant de la splendeur de la mode orientale”, soulignent les organisateurs.

“D’autres hôtels de luxe à Marrakech tel que The Oberoi, Fairmont Royal Palm, La Maison Arabe, Hôtel La Brillante, Oasis Lodges ont, également, ouvert les portes à l’Oriental Fashion Show pour créer une symbiose parfaite entre le monde de la mode et le monde de l’hôtellerie et de la gastronomie marocaine”, indique-t-on, ajoutant que la marque de luxe Toomore s’est également associée à cette 37e édition de l’OFS pour offrir une touche de douceur sucrée aux fines bouches.

L’Oriental Fashion Show s’est associé également pour cette édition particulière dédiée au patrimoine touristique et gastronomique marocain à la plateforme Luxury Life Morocco, première plateforme d’influence au Maroc dédiée aux marques de luxe, avec qui il partage les mêmes valeurs d’excellence et de perfection.

Événement phare de l’association “Route de la Soie et d’Al Andalus”, qui a pour but premier de valoriser un art de vivre, un savoir-être s’inscrivant dans un patrimoine universel, l’OFS a été créé par Hind Joudar en 2004.

Basé à Paris, cet événement sillonne le monde et les hauts lieux de la mode à fort potentiel médiatique: Paris, Londres, Doha, Koweït, Marrakech, Moscou, Istanbul, Almaty (Kazakhstan), Samarcande (Ouzbékistan), Istanbul…

Plus qu’un défilé de mode, l’OFS est devenu au fil des ans une véritable tribune artistique, un dialogue culturel entre l’Orient et l’Occident.

Depuis 15 ans, l’Oriental Fashion Show organise des défilés de grande envergure dans les plus belles capitales du monde. Considéré comme un leader dans la mode orientale et incubateur de talents au-delà des frontières, l’OFS a pu promouvoir, à travers ses nombreuses productions, plus de 100 stylistes de 50 nationalités différentes, parmi eux de nombreux Marocains qui ont pu se faire un nom sur la scène de la mode mondiale.