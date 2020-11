L’Université Ibn Tofail de Kenitra (UIT) a indiqué avoir réalisé un excellent score dans le prestigieux classement Times Higher Education (THE) et, plus particulièrement, dans la catégorie “THE by subject 2021” paru le 28 octobre 2020.

Ce classement vient confirmer le positionnement de l’Université Ibn Tofaïl dans les premiers rangs en sciences exactes et technologies, à l’échelle nationale et internationale, indique l’UIT dans un communiqué, notant qu’elle a pu se classer parmi les 600 premières universités au monde et la première au niveau national en ingénierie et technologie.

Elle s’est également classée parmi les 800 premières universités au monde et la seconde sur le plan national en Informatique, et parmi les 1.000 premières universités au monde et la seconde au niveau national en sciences physiques. La présence de l’Université Ibn Tofaïl dans ce classement international disciplinaire de référence, pour la 2ème année consécutive, représente une consécration réelle de ses efforts dans la promotion de l’excellence dans plusieurs domaines inscrits dans le plan stratégique de développement de l’UIT. Une présence qui témoigne de l’engagement de l’UIT envers les quatre piliers de ce classement basé sur la qualité de l’enseignement, la recherche, les citations dans les revues internationales indexées, le transfert de connaissances et l’internationalisation. D’autre part, un nouveau classement des universités arabes vient couronner les efforts de l’Université Ibn Tofaïl durant ces dernières années, relève la même source, précisant qu’il s’agit du Quacquarelli Symonds (QS) qui a positionné, dans son édition 2021, l’UIT parmi les 130 premières universités du monde arabe.

Ce classement s’est basé sur une évaluation de plusieurs critères, notamment le taux d’étudiants internationaux, l’impact Web, la réputation académique ainsi qu’auprès des employeurs, pour lesquels l’université Ibn Tofaïl a occupé les premiers rangs parmi les universités marocaines.

Selon l’UIT, ces deux prestigieuses distinctions sont une reconnaissance mondiale de l’engagement de l’ensemble des composantes de l’Université Ibn Tofaïl en ce qui concerne les enjeux de l’excellence et du développement de la recherche scientifique et de l’innovation, grâce à la forte implication depuis plusieurs années de ses équipes professorales, estudiantines et administratives.