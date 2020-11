L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir a obtenu, récemment, une accréditation de niveau “Silver” au référentiel international “Sustainability Tracking, Assessment & Rating System” (Stars), avec un score de 49.48 points.



Cette accréditation a été décernée par l’Association pour la promotion de la durabilité dans l’enseignement supérieur (Association for the Advancement for Sustainability in Higher Education-AASHE) à l’UM6P en reconnaissance à ses réalisations en matière de Développement Durable, dans ses différentes composantes : Formation, Recherche, Opérations, Planification, Administration et Innovation & Leadership.



“L’UM6P est fière de cette réalisation exceptionnelle, qui la positionne aujourd’hui au-devant de la liste des Universités pionnières œuvrant pour faire progresser la durabilité à l’échelle internationale, et surtout pour être la première et la seule Université africaine à obtenir l’accréditation STARS”, lit-on dans un communiqué du prestigieux établissement universitaire, publié sur son site internet.



“L’Université Mohammed VI Polytechnique a démontré un engagement substantiel en matière de Développement Durable en obtenant une accréditation SLIVER-STARS et doit être félicitée pour ses efforts”, a affirmé la directrice générale de l’AASHE, Meghan Fay Zahniser, citée dans le communiqué.



L’AASHE est une association de collèges et d’universités qui s’emploient à créer un avenir durable.



Elle s’assigne pour mission de donner à l’enseignement supérieur les moyens de mener la transformation durable, tout en fournissant des ressources, un développement professionnel et un réseau de soutien pour permettre aux établissements de modéliser et de faire progresser la durabilité dans tout ce qu’ils entreprennent, de la gouvernance et des opérations à l’éducation et à la recherche.