Infomédiaire Maroc – L’Institut national d’hygiène (INH) relevant du ministère de la Santé, a rejoint la Société internationale des maladies infectieuses (ISID).

Sa nomination parmi les membres du Conseil de l’ISID est consécutive à une compétition sans précédente pour une place au Conseil avec plus de 100 candidatures représentant différents pays du monde, indique un communiqué du ministère.

Pour rappel, créée en 1986 par une fusion entre le Congrès international sur les maladies infectieuses (CIID) et la Fédération internationale des maladies infectieuses et parasitaires (IFIPD), l’ISID s’engage à améliorer les soins prodigués aux patients atteints de maladies infectieuses, former des cliniciens et des chercheurs en maladies infectieuses et en microbiologie, et lutter contre les maladies infectieuses dans le monde entier.

Rédaction Infomédiaire