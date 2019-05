Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a prononcé ce vendredi une allocution devant le Roi, dans laquelle il a souligné que le Programme de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées a bénéficié, depuis son lancement en l’an 2000 et jusqu’à 2018, à plus de 3 millions de personnes.

Toufiq a indiqué, par la même occasion, que le plan établi par le ministère au titre de la période 2017-2021 ambitionne de porter le nombre des bénéficiaires du Programme national de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées à 4,5 millions de personnes, soit 1,5 million de personnes supplémentaires.

Le ministre a, en outre, fait observer que l’année scolaire 2017-2018 a connu l’inscription de plus de 316 000 personnes, avec un taux de réalisation de l’objectif dépassant les 105%, notant que le ministère a mobilisé 7 000 mosquées pour la mise en oeuvre de ce Programme, et a chargé 8 000 encadrants, 1 000 coordinateurs et conseillers pédagogiques et 400 formateurs pédagogiques d’assurer son plein succès.