Les masques de protection subventionnés par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) seront aussi mis en vente dans les pharmacies, a assuré, lundi à Casablanca, le Dr Hamza Guedira, président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

“Dans les 24 ou 48 h, les modalités seront mises en place pour démarrer cette opération de vente de masques subventionnés par le Fonds spécial pour la gestion du Covid-19 et participer à cet effort national”, a-t-il fait savoir dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion avec le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique Moulay Hafid Elalamy.

Il a également mis en relief la disposition de la profession pharmaceutique à contribuer à la distribution des masques de protection et à jouer ainsi leur rôle dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19.

De son côté, Souad Moutaouakkil, présidente du conseil régional du sud de l’Ordre des pharmaciens d’officine (CROPS), a indiqué que les autorités publiques ont consenti des efforts colossaux, relevant que “le secteur industriel, dont nous en sommes fier, a réussi à produire des masques en masse pour la protection des citoyens”.

Elle a, à cet effet, invité “les citoyens à s’impliquer dans cet effort en se considérant, chacun, comme un porteur potentiel du virus et ce, afin de protéger leurs familles, voisins et entourage”.

Dans un souci de mettre rapidement les masques à la disposition des citoyens, les autorités publiques ont opté pour leurs ventes via les commerces de proximité et les grandes surfaces, a souligné Moutaouakkil, faisant part de la disposition du corps pharmaceutique à se joindre à cet effort.

Ainsi lors de la vente de ces masques dans les officines, “ces professionnels de la santé seront à même de prodiguer aux acquéreurs les conseils pratiques sur les manières de porter et d’enlever ces bavettes sans encourir le risque de véhiculer le virus dans leur entourage”, a-t-elle expliqué. Pour sa part, Moulay Hafid Elalamy a indiqué que cette réunion a porté sur l’engagement et la responsabilité du secteur pharmaceutique dans l’accompagnement des citoyens durant cette période de crise.

“Nous avons discuté du type de masques qui sera commercialisé dans les pharmacies”, a-t-il soutenu, rappelant que jusqu’à maintenant, ces officines ne disposaient pas des masques de 80 centimes.

Elalamy a également mis l’accent sur l’examen de la possibilité de commercialiser des gels hydroalcooliques uniquement dans les pharmacies après les avoir mis en vente auparavant dans les grandes surfaces.

Par ailleurs, il a indiqué que la production des visières 100% marocaines, utilisables jusqu’à un mois avec désinfection régulière, a atteint 70.000 unités/jour. “Nous avons discuté de l’approvisionnement des pharmacies en ces visières et ce, d’une manière abondante et dans les plus brefs délais”.

Et de conclure: “Nous travaillons main dans la main avec l’ensemble des secteurs pouvant accompagner le ministère pour faire fournir aux citoyens ces moyens de protection à des prix et des délais raisonnables”.