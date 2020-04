La Direction provinciale de l’éducation nationale à Safi occupe la première place à l’échelle nationale en termes de production de contenus numériques, dans le cadre de l’opération d’enseignement à distance, adopté par le ministère de tutelle comme alternative pour garantir la continuité pédagogique.

Ainsi, la direction provinciale a produit, jusqu’à samedi dernier, 232 ressources numériques sous forme de capsules de cours vidéo concernant le niveau du tronc commun et les première et deuxième années du baccalauréat, destinées à la diffusion sur Internet et les chaînes TV.

Dans ce cadre, le directeur provincial de l’éducation nationale à Safi, Mohamed Zamhar a précisé que la direction a produit 232 capsules répondant aux normes techniques requises pour la diffusion, dépassant ainsi le nombre de ressources numériques à préparer, fixé à 185 contenus, ce qui lui a permis d’occuper le premier rang sur le plan national.

Dans une déclaration, Zamhar a expliqué que ces capsules comportent des cours vidéo et des leçons de soutien, destinés au tronc commun (filière des lettres), à la première année du baccalauréat (sciences économiques et gestion) et à la deuxième année du baccalauréat (sciences et électrotechniques, électromécaniques et arts appliqués).

Et le responsable d’ajouter que ces cours portent sur plusieurs matières (arabe, français, histoire et géographie, mathématiques et autres), relevant que la direction provinciale entamera, à partir de mardi, la production de capsules sur les activités parallèles, dont des pièces théâtrales au profit des élèves du primaire et des séances d’éducation physique destinés à tous les cycles d’enseignement.

Il a, en outre, fait remarquer que le taux de création des classes virtuelles s’est établi, jusqu’à vendredi dernier, à 97% pour l’enseignement public et à 84% pour le privé, avec 14.822 élèves inscrits à ces classes, ce qui représente 95% du nombre ciblé qui dépasse 15.000 apprenants.

Sur un autre registre, la Direction provinciale s’est mobilisée afin de renforcer la capacité d’intégration des élèves en milieu rural au sein du système d’enseignement à distance en vue de garantir l’équité et l’égalité des chances.

Dans ce sens, Zamhar a relevé qu’une enquête préliminaire, menée en coordination avec les collectivités territoriales de la province, a fait ressortir une couverture généralisée en électricité et que toutes les familles disposent d’un téléviseur et au moins d’un smartphone.

Et de noter que certains enseignants ont, pour leur part, pris l’initiative de donner des cours directement par le biais des groupes WhatsApp, alors que des établissements scolaires diffusent des leçons sur leurs sites web, outre leur suivi de cette opération en coordination avec les associations des parents et tuteurs des élèves.

Le responsable n’a pas manqué de saluer les efforts des autorités provinciales et locales ainsi que le soutien de l’OCP, appelant les parents et tuteurs des élèves à adhérer pleinement à cette opération et à encourager leurs enfants à poursuivre leur apprentissage à distance et à respecter les horaires réservés aux devoirs, tout en veillant au contrôle de leur utilisation des appareils électroniques.