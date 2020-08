Sur la base des conclusions des opérations de suivi quotidien et d’évaluation menées par les comités de veille et de suivi, et suite à l’apparition de nouveaux foyers infectieux dans plusieurs villes dont Casablanca, Marrakech et Beni Mellal, et eu égard aux besoins sanitaires urgents, il a été décidé de prendre plusieurs mesures pour circonscrire la propagation de la covid-19 dans ces villes, a annoncé le gouvernement.







Selon un communiqué du gouvernement publié jeudi, il a été décidé, au niveau de la ville de Casablanca, de fermer les plages de Casablanca, de Dar Bouazza et la plage Paloma à Ain Harrouda, de même qu’il a été décidé de fermer à partir de vendredi à minuit les hammams sur l’ensemble du territoire de Casablanca.







Par ailleurs, les mesures restrictives adoptées récemment concernant la fermeture des entrées et de parties de 2 quartiers de la préfecture des arrondissements Sidi Bernoussi, d’un quartier et d’un douar de la préfecture des arrondissements Ain Sbaa-Hay Mohammadi, de 2 rues de la préfecture des arrondissements El Fida-Mers Sultan, de 7 quartiers, rues et avenues relevant de la préfecture des arrondissements Casa-Anfa, de 3 rues de la préfecture des arrondissements de Ben M’sik et de deux quartiers de la préfecture des arrondissements Moulay Rachid, ont été maintenues, poursuit la même source.









Les mesures adoptées dans ces zones ciblées portent également sur la fermeture à 20H des cafés et des restaurants, des commerces de proximité et des grands centres commerciaux et à 16H des marchés de proximité. De même, il a été décidé de la fermeture des salons de beauté et des hammams et de l’interdiction de la diffusion dans les cafés des matchs de football.









Au niveau de la ville de Marrakech, précise le communiqué, il a été décidé de fermer les accès menant vers 12 quartiers, d’intensifier le contrôle des déplacements par les autorités publiques aux entrées et sorties de la ville, en plus de la fermeture des accès marginaux qui empêchent de soumettre tous les voyageurs au contrôle des autorisations exceptionnelles de déplacements.

Aussi, il a été décidé de fermer à 22H les cafés, les restaurants et les commerces tout en veillant au respect de la capacité d’accueil fixée à 50 %, de contrôler le respect de la capacité d’accueil des moyens de transport public fixée à 50 %, de fermer les marchés pilotes et les souks à 17 h et de fermer des zones, espaces verts et parcs publics disposant d’accès multiples et qui sont très fréquentés le soir.









Au niveau de la ville de Beni Mellal, il a été décidé de fermer les accès menant vers 6 quartiers à partir du vendredi à 12H00 et de fermer les hammams, les salons de coiffure, d’esthétique et les salles et terrains de sport. Aussi, les marchés de proximité devront fermer à 14H tandis que les complexes et locaux de commerce, les cafés et les espaces publics (parcs, jardins) fermeront à partir de 18H00.









Les mesures prises portant sur la fermeture des accès menant vers les régions ciblées seront accompagnées par le durcissement du contrôle en vue d’empêcher les personnes y habitant, de quitter leur domicile sauf pour une nécessité extrême, ou à condition de disposer d’une autorisation de circulation exceptionnelle fournie par les agents et auxiliaires d’autorité, souligne le texte.









La circulation vers ou en dehors de ces villes sera conditionnée par l’obligation de disposition d’une autorisation exceptionnelle remise par les autorités locales. De même, il sera procédé au maintien des autres restrictions décidées lors de l’état d’urgence sanitaire (interdiction des rassemblement, des réunions, fêtes, cérémonies de mariage, les funérailles).







L’assouplissement de ces mesures sera tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique dans ces villes et du recul du nombre des contaminés, ainsi que de la réalisation des résultats tangibles en matière de maîtrise de ces foyers et qui restent eux mêmes liés au degré d’engagement des citoyens et des citoyennes des mesures préventives nécessaires, telles la distanciation physique, les principes généraux d’hygiène et l’obligation du port des masques de protection et le téléchargement de l’application “Wiqaytna”, conclut le communiqué.