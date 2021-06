A l’occasion de l’inauguration jeudi à Rabat du siège du Bureau Programme des Nations-Unies pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique (ONUCT), le premier du genre sur le continent africain, le Secrétaire général adjoint de l’ONU, Vladimir Voronkov, a tenu à remercier le Maroc pour son “soutien indéfectible” aux travaux de ce centre destiné à renforcer les capacités et les compétences des États membres pour vaincre le fléau du terrorisme. “Le Bureau Programme nous rapprochera non seulement de nos bénéficiaires, mais nous permettra également de tirer parti de l’expertise et des connaissances du Maroc et d’autres États membres et organisations de la région qui ont une expérience significative dans la lutte contre le terrorisme”, a souligné Voronkov dans un communiqué.

Le Bureau Programme des Nations-Unies pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique œuvrera à élaborer et à mettre en œuvre des programmes accrédités visant principalement le renforcement de capacités et le développement de compétences dans le domaine de la lutte antiterroriste, notamment en matière de sécurité, d’enquêtes et de poursuites, de gestion des prisons et des frontières, de désengagement, de réhabilitation et de réinsertion.

Il s’appuiera sur la mutualisation de l’expertise du Maroc et de l’ONUCT afin de dispenser des formations de qualité au profit des Etats africains, selon une approche collaborative et solidaire reflétant un esprit de responsabilité collective.

Pour sa part, le chef du nouveau Bureau Programme, Carlos Monteiro Reis, a également exprimé sa gratitude au Royaume pour avoir accepté d’abriter à Rabat le siège de ce Bureau, notant que ce dernier a déjà commencé à élaborer des programmes de formation sur mesure à la police antiterroriste et à la gestion de la sécurité des frontières.

Il a également expliqué que le Bureau travaillera en étroite collaboration avec d’autres entités des Nations-Unies, notamment la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED), la Police des Nations-Unies et l’Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

La cérémonie d’inauguration du nouveau Bureau Programme a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec la participation, par visioconférence et en présentiel, de hauts responsables de l’ONU et de représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc.

Le choix du Maroc en tant que partenaire pour l’établissement de ce Bureau Programme est une preuve supplémentaire de la confiance et de l’estime dont jouit la Stratégie Nationale de Lutte contre le Terrorisme et l’Extrémisme violent sous la conduite du Roi Mohammed VI.

Ce projet permet également de consolider l’engagement continu et les valeurs de partage adoptés par le Maroc et la place privilégiée des questions africaines dans les initiatives diplomatiques du Royaume, conformément aux Très Hautes Orientations définies par le Roi.

La cérémonie a été marquée par la participation en ligne du Secrétaire général adjoint de l’ONU à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, du Directeur adjoint de l’ONUCT, Mauro Miedico, et de l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale.