L’ONCF lance, à partir de ce vendredi, un plan d’été riche et attractif pour permettre à ses clients de partir à la découverte du Maroc, tout en profitant des prestations diversifiées qui viennent enrichir la palette des tarifs segmentés déjà existants.

Ce plan s’inscrit dans la continuité des initiatives de l’ONCF pour accompagner la relance de la mobilité et après le lancement de l’offre “AHLAN” destinée aux Marocains du monde et le renforcement des dessertes de Tanger et de l’aéroport Mohammed V, indique l’Office jeudi dans un communiqué.

Ce plan consiste tout d’abord à programmer, du 25 juin au 15 septembre, environ 200 trains par jour avec un renforcement sur les destinations les plus sollicitées, à savoir Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Oujda…

Par ailleurs, pour faire découvrir les richesses que recèlent les régions du Royaume, desservies par train, et contribuer à la promotion de la destination Maroc, l’ONCF, en partenariat avec l’ONMT, invite les Marocains au voyage local à tarifs très avantageux vers toutes les destinations à travers la campagne “Netla9awfBladna” et ce par La mise en vente de 350.000 billets YALLA ntla9awfbladna entre 49 et 99 dh, le lancement de la carte ntla9awfbladna offrant une réduction jusqu’à 50% pour des voyages illimités pour les petits groupes et des programmes de visite touristiques et de bons plans adaptés par ville.

Durant la 1ère semaine du mois de juillet, l’ONCF lancera le nouveau concept “Al Boraq Nautique” offrant à l’arrivée à Tanger et en partenariat avec Tanja Marina Bay et ses centres nautiques, des activités de mer (randonnée, plongée sous-marine, initiation à la voile et au kayak) à des tarifs avantageux réservés aux clients ONCF.

Ces nouvelles expériences en pleine Méditerranée, à vivre en famille mais aussi entre amis, sont rendues possibles même le temps d’une journée, au départ de Kenitra, de Rabat ou de Casablanca grâce à Al Boraq, précise-t-on de même source.

Pour s’adapter encore plus aux différentes motivations de voyage au cours de cet été, l’ONCF et la Fondation nationale des musées (FNM) réactiveront les offres Train Art pour les adeptes des voyages culturels avec un accès réduit de 30% valable à destination de 9 musées de la FNM à Tanger, Rabat, Tétouan, Safi et Marrakech.

Une panoplie d’offres tarifaires et d’avantages attendent aussi les voyageurs en groupe ou en famille avec enfants pour profiter pleinement des vacances d’été, fait savoir l’ONCF.

Par ailleurs, l’ONCF indique que durant toute cette période estivale, il mobilisera l’ensemble de ses ressources humaines et matérielles pour accompagner et assister les voyageurs et leur assurer les bonnes conditions de confort et de sécurité sanitaire, et qu’il profitera de cette occasion pour procéder à la réouverture des salons Al Boraq.

Pour en savoir plus sur toutes ces offres et sur la grille des horaires, l’ONCF invite son aimable clientèle à consulter ses sites web www.oncf-voyages.ma , www.oncf.ma et ses pages officielles sur les réseaux sociaux, ou de contacter le centre de relation client au 2255 ou via le Chatbot M’ONCF au 0667652255.