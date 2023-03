Quatre-vingt (80) Ferrari de collection d’une valeur globale estimée à plus de 100 millions d’euros, venues des quatre coins du globe, sont arrivées, lundi à Essaouira dans le cadre de « la Ferrari Cavalcade international 2023 », un événement d’exception et un rendez-vous Souiri inédit que vient de vivre encore une fois la Cité des Alizés.

Un spectacle grandiose et époustouflant avec ce vaste éventail de modèles présents de ces merveilles de la marque au « cheval cabré », qui se sont rassemblées sur le parking jouxtant le port de la Cité des Alizés, pour le plus grand bonheur des amateurs des sports mécaniques et des habitants et visiteurs d’Essaouira très nombreux en cette période de vacances scolaires.