Infomédiaire Maroc – Le Royal Mansour Marrakech présente sa collaboration avec Christian Louboutin, passionné pour les voyages, l’architecture et l’artisanat Marocain. Le palace marrakchi a fait appel aux

meilleurs artisans du pays qui ont conçu les plus prestigieux détails architecturaux et artisanaux : treillis en bois précieux, motifs floraux argentés, bronze ciselé, plâtre sculpté, et une infinie combinaison de mosaïques colorées, autant d’inspiration pour le célèbre créateur de chaussures de luxe qui a imaginé deux modèles exclusifs pour les femmes et les hommes.

La Lady Mansour – une mule plate à bout pointu reposant sur un talon de 10 mm – est inspirée des ornements des moucharabiehs du Royal Mansour. Elle présente des motifs de mosaïque abstraites dans un mélange d’or, de blanc et de taupe, repris sur chaque soulier afin de créer une parfaite symétrie. Hommage à un artisanat exceptionnel, La Lady Mansour allie l’excellence traditionnelle de l’atelier de Christian Louboutin au savoir-faire marocain ancestral. Ainsi, grâce à des découpes au laser sur du cuir specchio, les détails les plus fins, les plus délicats et raffinés viennent sublimer ce soulier exclusif.

Inspiré de la sandale marocaine traditionnelle, le modèle homme – prend la forme d’un mocassin classique habillé de brides noires. Parfait mélange entre tenues habillées et décontractées, imaginé dans un tissu de coton blanc estival. Il est orné d’une étoile, référence au drapeau marocain, et de l’écusson emblématique de Christian Louboutin personnalisé avec les initiales du Royal Mansour Marrakech, RMM.

Les souliers sont disponibles en vente exclusivement dans la boutique de l’hôtel. Prix de vente :

• Soulier Femmes : 800 € / 8 650 MAD

• Soulier Hommes : 500 € / 5 400 MAD

Rédaction Infomédiaire