Infomédiaire Maroc – La Coalition Marocaine pour l’Eau ‘‘COALMA’’ a été élue au Conseil des Gouverneurs du Conseil Mondial de l’Eau (CME) à l’occasion de sa 8ème Assemblée Générale qui s’est tenue à Marseille.

En sa qualité de Présidente de la COALMA, Houria Tazi Sadeq a été élue Gouverneur pour un quatrième mandat, suppléée par Monsieur Mohammed FIKRAT, Vice-président et Président du Conseil Scientifique de la COALMA, Président Directeur Général du Groupe COSUMAR, en remportant 257 Voix à l’issue du vote de 300 membres venant d’une cinquantaine de pays.

Le Conseil des Gouverneurs du Conseil Mondial de l’Eau aura la responsabilité de définir et de mettre en œuvre la stratégie triennale et le plan d’action pour la période 2019-2021.

Cette stratégie va donner la priorité aux actions et initiatives à même d’apporter des solutions liées à la sécurité de l’Eau, l’Eau et le Changement Climatique, la gestion intégrée des ressources en Eau et le financement des infrastructures de l’Eau à l’échelle mondiale.

Tous les trois ans le CME organise le Forum Mondial de l’Eau, le plus grand événement international sur l’Eau, pendant lequel, le Royaume du Maroc et le Conseil Mondial de l’Eau décernent conjointement le Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau qui récompense les actions et projets d’innovation et de créativité pour assurer la sécurité hydrique et la justice climatique.

En tant que membre du CME, COALMA propose une plateforme mettant en avant des expertises dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et du changement climatique.

Elle a une ambition de coopération Sud-Sud à travers la création de partenariats africains et entretient particulièrement ses réseaux afin d’échanger des informations et partager ses expériences.

En totale adéquation avec les valeurs et les orientations du CME, COALMA estime vitale la prise de conscience qui doit être liée à l’importance de l’eau pour le développement durable ainsi que pour la sécurité alimentaire.

Il convient selon COALMA de valoriser, partager, promouvoir et faire connaître le marché marocain en ce sens et son expérience dans le domaine, ainsi que plus globalement, diffuser les valeurs et les orientations du CME.

