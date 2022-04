La porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodríguez, a assuré que son pays est engagé avec le Maroc pour nouer des alliances et des partenariats dans tous les domaines dont celui de l’énergie.

« Nous avons un engagement avec le Maroc, un pays voisin, qui a de nombreuses implications économiques, sociales, politiques et sécuritaires, et avec lequel nous devons construire des alliances et nous allons également travailler sur l’énergie », a souligné Mme. Rodriguez qui était l’invitée, jeudi soir, de l’émission « Hora 25 » de la radio « Cadena Ser ».

« Le Maroc est un partenaire et un voisin avec lequel nous devons construire de bonnes relations », a fait observer la porte-parole du gouvernement espagnol, ajoutant que les deux pays partagent des intérêts importants.

« Nous avons des intérêts importants avec des ramifications dans les domaines maritimes, commercial et frontalier. Nous devons défendre les intérêts de l’Espagne dans son ensemble », a insisté Mme Rodriguez.

Interrogée sur la position de l’Espagne soutenant l’initiative marocaine d’autonomie comme étant la base « la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour la résolution du différend autour du Sahara, Rodriguez, également ministre de la politique territoriale, a affirmé que « nous devons travailler sur une solution politique acceptée par toutes les parties pour résoudre un conflit qui dure depuis 40 ans ».

« Nous ne pouvons pas tourner le dos et attendre encore 40 ans », a souligné la porte-parole du gouvernement espagnol.