« Attakmili » est un Régime Complémentaire et facultatif qui permet aux bénéficiaires, selon leurs capacités d’épargne, de contribuer, activement, à l’amélioration de leurs retraites. Il est destiné, exclusivement, aux affiliés aux régimes de base civil et militaire gérés par la CMR (fonctionnaires de l’Etat, agents des collectivités Territoriales et employés de certains organismes publics).