Infomédiaire Maroc – Le nouveau siège de la zone de sécurité du port de Tanger Med a été inauguré, hier, en vue d’accompagner le développement des activités commerciales et économiques du port.

Ce nouveau siège vise à offrir des services de meilleure qualité aux Marocains du monde, renforcer les efforts de lutte contre la criminalité transnationale sous toutes ses formes, et à promouvoir les prestations portuaires.

Il répond à des critères modernes et aux normes internationales, dans la mesure où il comprend notamment des espaces pour la garde à vue, une salle d’interrogatoire équipée de caméras et un bureau pour les avocats, et ce conformément aux recommandations de la Direction générale de la sûreté nationale, et aux dispositions des instances juridiques et de droits à l’échelle nationale et internationale.

Rédaction Infomédiaire