Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, et le Secrétaire général adjoint du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), Pedro Serrano, conduiront une mission conjointe, de haut niveau des Nations Unies (NU) et de l’Union européenne (UE), au Mali du 19 au 21 juin, apprend-on mercredi de source officielle.

Les deux personnalités viendront échanger avec les autorités maliennes et les autres partenaires clés, afin d’améliorer le soutien des NU et de l’UE « dans l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la restauration de l’autorité de l’Etat au Nord et au Centre du Mali », rapporte l’agence de presse malienne (AMAP) en citant le Bureau de la communication stratégique et de l’information publique de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Cette mission permettra également de renforcer le partenariat entre les deux organisations dans le pays, poursuit la même source, ajoutant que la délégation rencontrera les autorités du gouvernement au plus haut niveau, les groupes armés signataires, les acteurs politiques, la société civile, les groupes de femmes et les partenaires internationaux.