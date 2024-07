SinaStone a annoncé le lancement de sa nouvelle usine et son showroom de pierre naturelle à Casablanca, tout en dévoilant et sa nouvelle stratégie et identité visuelle, lors d’un évènement organisé ce 5 juillet à Casablanca.

Cet évènement a connu la présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC), Abdellah Chater, gouverneur de la province de Nouaceur, David Toledano, président de la Fédération des Matériaux de Construction, Bouchaïb Jama, président du Groupe Intersig, Adil Ibnoussina, directeur général SinaStone, Fatima Zahra Jama, directrice générale adjointe SinaStone.

La société SinaStone, filiale du groupe INTERSIG MAROC & KARKACHI est spécialisée dans la transformation et la valorisation et le façonnage du marbre. Sa nouvelle usine, étalée sur une surface de 45.000 m², a nécessité un investissement de 130 millions de dirhams.

L’entreprise emploie 200 personnes et est divisée en cinq unités de production majeures : le sciage, le résinage, le polissage, le débitage et l’usinage. Chaque étape de production est dotée non seulement de ressources humaines expertes, mais aussi de machines innovantes qui optimisent la chaîne de production.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, SinaStone a investi dans des installations de pointe pour mieux répondre aux exigences du marché. La nouvelle usine modèle, dotée de process et des technologies les plus avancées tels que : la débiteuse 5 axes (CNC), Scan Image Share, traçabilité via QR code, permettent à SinaStone de se distinguer sur le marché.