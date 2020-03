L’Office national des chemins de fer (ONCF) a rassuré, lundi, sur la continuité du transport ferroviaire de marchandises, et ce en droite ligne avec les instructions des autorités relatives à la gestion du nouveau Coronavirus (Covid-19), qui stipulent la poursuite de la circulation des marchandises et des produits nécessaires à la vie quotidienne.

“Conformément aux instructions des autorités relatives à la gestion de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) stipulant la poursuite de la circulation des marchandises et des produits nécessaires à la vie quotidienne, l’ONCF informe les citoyens qu’il met à disposition toutes les capacités logistiques nécessaires pour transporter diverses marchandises, dont les produits de base tels que les céréales, le sucre et le carburant”, indique l’ONCF dans un communiqué.

L’ONCF assure également, via sa filiale “Carre”, le transport de marchandises légères et de colis vers diverses directions du Royaume, ajoute la même source. “Les équipes de l’ONCF veilleront à ce que ces transports soient effectués dans des conditions de fluidité depuis et vers les centres de fabrication, les ports et les zones de stockage sur le territoire national, avec le plus grand soin et dans le plein respect des mesures préventives préconisées par les autorités compétentes en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire afin de renforcer la protection de la santé des collaborateurs et des différents intervenants”, conclut le communiqué.